«К эскалации готовы». Зеленский прокомментировал наращивание Россией войск на границе с Украиной

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина «контролирует границы и готова к любой эскалации», а происходящее сейчас называет «большим запугиванием».

Об этом президент заявил во время прес-смарафона по случаю «экватора» его каденции.

«Сразу хочу сказать, что с нескольких площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что Украина в состоянии войны уже восьмой год, поэтому «вероятность полномасштабного вторжения России существует каждый день», и несмотря на всю поддержку партнеров, «мы должны рассчитывать на себя и свою армию».

По словам президента, иностранные лидеры также пытаются помочь в проведении переговоров между Украиной и РФ.

«Они хотят контактов между Офисом президента и администрацией президента России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак [руководитель ОП Андрей Ермак] будет с ними контактировать», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский с 12.00 дня проводит пресс-конференцию по случаю «экватора» своей каденции. Он уже заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова планирует госпереворот в Украине, который должен состояться в начале декабря. Также президент объяснил, почему уволил начальника украинской разведки Василия Бурбу.