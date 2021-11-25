Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон. Офис президента пригласит на него 30 журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, проведет пресс-марафон по случаю экватора каденции. Об этом Офис президента сообщил 25 ноября.

Марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа. Из-за коронавируса и с учетом опыта предыдущих подобных мероприятий на марафон пригласят журналистов из 30 «ведущих» всеукраинских и международных СМИ.

В Офисе президента наметили, что президент поднимет такие темы: проведение реформ в Украине, ситуация на востоке, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т. д.