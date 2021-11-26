Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 мигрантов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ирак вернул из Беларуси 617 своих граждан, которые пытались попасть нелегально в Евросоюз.
Как сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на иракское Министерство иностранных дел, в основном вернули женщин с детьми, поскольку они сейчас основной приоритет.
Представитель МИД заявил, что эвакуация проходит добровольно и Ирак планирует вернуть домой всех своих граждан, которые застряли в Беларуси.
По состоянию на 26 ноября, в Беларуси основное количество мигрантов из стран Ближнего Востока размещено в лагерях и логистическом центре возле пункта пропуска «Брузги». По данным СМИ, многие из них настроены вернутся домой, но есть и те, кто еще надеется попасть в ЕС.
В тоже время группы мигрантов продолжают останавливать на границах Польши и Литвы. Польская сторона каждый день на протяжении трех недель сообщает о попытках прорыва границы.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в приграничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой. Попытки прорыва границы, впрочем, продолжились.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. В Польше заявили, что готовы оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.