Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 мигрантов

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Ирак вернул из Беларуси 617 своих граждан, которые пытались попасть нелегально в Евросоюз.

Как сообщает Iraqi News Agency со ссылкой на иракское Министерство иностранных дел, в основном вернули женщин с детьми, поскольку они сейчас основной приоритет.

Представитель МИД заявил, что эвакуация проходит добровольно и Ирак планирует вернуть домой всех своих граждан, которые застряли в Беларуси.

По состоянию на 26 ноября, в Беларуси основное количество мигрантов из стран Ближнего Востока размещено в лагерях и логистическом центре возле пункта пропуска «Брузги». По данным СМИ, многие из них настроены вернутся домой, но есть и те, кто еще надеется попасть в ЕС.

В тоже время группы мигрантов продолжают останавливать на границах Польши и Литвы. Польская сторона каждый день на протяжении трех недель сообщает о попытках прорыва границы.