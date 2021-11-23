ЕС запретит «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний и создаст «черный список» туроператоров
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- Алексей Ярмоленко
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Westend61 / Getty Images
В Европейском Союзе озвучили некоторые детали новых санкций против Беларуси. Там планируют запретить беларусской государственной авиакомпании «Белавиа» арендовать самолеты европейских компаний.
Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель, пишет AFP.
«Большинство флота «Белавиа» – это самолеты, арендованные у европейских компаний. Решение будет принято в ближайшее время, чтобы предотвратить это», — пояснил он.
Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый механизм, который позволит накладывать санкции на транспортных операторов или туристические компании, участвующие в торговле людьми или контрабанде. Таким образом, там хотят наказать тех, кто способствовал перевозке мигрантов в Беларусь для создания кризиса на границе с Польшей.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в пограничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой. Попытки прорыва границы, однако, продолжились.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. В Польше заявили, что готовы оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.