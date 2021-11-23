В Кремле заявили, что усиление военной помощи США Украине обострит ситуацию

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Кремле заявили, что отправка в Украину военных советников и дополнительного оружия, которую рассматривают в США, приведет к дальнейшему обострению ситуации.

Об этом сказал спикер президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Отправку в Украину военных советников и вооружений не надо исключать [его попросили прокомментировать информацию о том, что Администрация президента США не исключает такую возможность], потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. Все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию», — подчеркнул он.

Представитель Кремля уверяет, что «Россия не собирается ни на кого нападать».

«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и абсолютно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно какие-либо перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — добавил Песков.

В то же время представитель Путина заявил, что в Кремле «глубоко озабочены именно провокационными действиями со стороны украинских Вооруженных сил на линии столкновения и подготовкой к возможной попытке силового решения проблемы Донбасса».

«Лучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей, потому что отсутствие прогресса в их реализации является существенным раздражителем и триггером, что ведет к повышению уровня напряженности в Европе — это очевидный факт. Речь идет о теме для субстантивных переговоров, и все это должно всеми странами обсуждаться в прямом диалоге», — отметил он.

Также Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что боевики на Донбассе не активизируют боевые действия, сказал, что «до сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию».

Тем временем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что 22 ноября боевики начали масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений «силовых структур» и оккупационных администраций.