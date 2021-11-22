«Знакомы со схемами, по которым действует Россия». Госдепартамент США объяснил заявления о возможном вторжении в Украину

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U.S. Department of State / Flickr

США не знают планов России по вторжению в Украину, а выражая опасения из-за присутствия российских войск возле украинской границы, основываются на информации, размещенной в открытом доступе, и секретных данных.

Об этом во время брифинга 22 ноября заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия. Причины наших опасений вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны», — подчеркнул он.

Также представитель Госдепа заверил, что любая агрессия по отношению к Украине со стороны России вызовет обеспокоенность США.

В то же время Прайс отказался рассказывать, какой именно будет реакция США в случае обострения ситуации.

«Мы не хотим заранее сообщать о наших планах», — сказал он.