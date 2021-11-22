МИД: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, это Россия усилила дезинформацию

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия повысила интенсивность своей дезинформации, поэтому он подчеркнул, что Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter в понедельник, 22 ноября.

«Россия повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — отметил Кулеба и уточнил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы оживить «нормандский формат» вместе с Германией и Францией (как посредниками) и призвал Россию присоединиться.

Вместе с тем, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности государства, чтобы сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что «значительно возросло количество провокаций со стороны Вооруженных сил Украины» и что «под прикрытием учений НАТО в Черном море Киев добивается силового решения своих проблем».

21 ноября журнал Military Times опубликовал карту о том, как Россия планирует вторгнуться в Украину. Она очень похожа на сценарий, который описывало издание Bloomberg со ссылкой на данные разведки. Согласно этому сценарию Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление одновременно на трех направлениях — с оккупированного Крыма, с границы Беларуси и через российскую границу на востоке. Планируется задействовать около 100 батальонных тактических групп — всего до 100 тысяч человек. Наступление будет поддерживаться боевой авиацией. Половина этих сил уже на позициях. В Кремле комментируют традиционно: это провокация.