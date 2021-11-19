Посольство США в Украине опубликовало фото обстрелов на Донбассе в ответ на заявления Пескова об «отсутствии угрозы от РФ»

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Alexander Ermochenko / Anadolu Agency / Getty Images

Посольство США в Украине резко отреагировало на заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что РФ «не представляет угрозы».

На странице посольства в Facebook появилось видео с фотографиями российских военных и военной техники в Донбассе.

«Вы можете слышать заявления от российских чиновников и их ораторов наподобие: «Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы». Серьезно?» — отметили в посольстве.

Также в видео есть фото с места крушения самолета «Малайзийских авиалиний» MH17, сбитого 17 июля 2014 года на Донбассе.

В дипломатическом ведомстве также призывали не доверять, а проверять информацию.