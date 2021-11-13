Bloomberg: Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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OnInnovation / Flickr
Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место в списке «зеленых» миллиардеров по версии издания Bloomberg.
По подсчетам издания, Маск владеет $288 млрд, из которых 86% приходится на экологический бизнес, а именно на компанию по производству электроавтомобилей Tesla ($247,9 млрд). Компания также разрабатывает системы энергосбережения и солнечные крыши.
Как отмечается, состояние «зеленых» миллиардеров постепенно растет, несмотря на относительную нестабильность рынка.
Кроме Маска в список попали глава крупнейшего производителя аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с капиталом $95,2 млрд, основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд) и другие.
Совокупное состояние 15 «зеленых миллиардеров» превышает $500 миллиардов.
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.
- 6 ноября Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продать свою долю в компании, достигающую 10%. Вероятно, так он отреагировал на предложенный в США налог для богатых людей, касающийся нереализованного прироста капитала.
- В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.
- После этого акции Tesla начали дешеветь. Через два дня после опроса Маск потерял $50 миллиардов. Миллиардер уже продал акции компании по производству электрокаров на более чем $5 миллиардов.