Bloomberg: Илон Маск возглавил список «зеленых» миллиардеров

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OnInnovation / Flickr

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял первое место в списке «зеленых» миллиардеров по версии издания Bloomberg.

По подсчетам издания, Маск владеет $288 млрд, из которых 86% приходится на экологический бизнес, а именно на компанию по производству электроавтомобилей Tesla ($247,9 млрд). Компания также разрабатывает системы энергосбережения и солнечные крыши.

Как отмечается, состояние «зеленых» миллиардеров постепенно растет, несмотря на относительную нестабильность рынка.

Кроме Маска в список попали глава крупнейшего производителя аккумуляторов CATL Цзэн Юйцюнь с капиталом $95,2 млрд, основатель автоконцерна BYD Ван Чуаньфу ($48 млрд) и другие.

Совокупное состояние 15 «зеленых миллиардеров» превышает $500 миллиардов.