Журналисты «Схем» показали дворец Медведчука с шубохранилищем и сотней помещений. Несмотря на санкции, там идет ремонт

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который находится под домашним арестом из-за обвинений в государственной измене, проводит ремонт в своем дворце в Пуще-Водице, несмотря на санкции, блокирование счетов и заявления его соратников о политическом преследовании.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Журналисты получили в распоряжение планы (чертежи) всех этажей дома Медведчука, который построен на бывшей территории государственных дач. Как заявлял бывший уже покойный руководитель Фонда госимущества Михаил Чечетов, построен незаконно. Участок Медведчук заполучил с помощью давления на Чечетова.

Согласно чертежам, дворец Медведчука состоит из четырех этажей. Дом имеет 114 помещений общей площадью 2 113 квадратных метров.

Цокольный этаж оборудован прачечной, комнатой для горничных, отдельным огромным гардеробом для платьев жены политика Оксаны Марченко, помещением для хранения картин (их у супругов 530, без учета 227 икон), складом для ковров и шубохранилищем — отдельным помещением для хранения шуб. Также на цокольном этаже есть жилые блоки, которые, возможно, оборудованы как бункеры, массажная, солевая комната, зона гидромассажных ванн, техническая зона и отдельная комната, подписанная как склад елочных игрушек.

На первом этаже зал на 95 квадратных метров с лифтом, столовая, кухня, сервизная, комната охраны, кабинет Марченко, комнаты и санузлы, двухуровневый кедровый гардероб (по 30 квадратных метров), каминный зал, кабинет Медведчука с секретной комнатой на 11 квадратов, тренажерный зал, собственная парикмахерская, массажная, сауна и бассейн длиной более 18 метров.

Второй этаж отведен под спальни. Там есть двухъярусные гардеробные, спальни с персональными санузлами и шесть балконов.

Третий этаж (верхний). На нем расположена часовня, рядом с которой (!) барная зона, гостевая спальня и балкон.

Журналисты отмечают, что дворец в Пуще-Водице — похоже, главное имение Медведчука. В собственности компаний семьи Медведчука есть еще четыре подобных объекта, но они меньше.