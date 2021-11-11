Лукашенко пригрозил перекрыть газовую трубу, если Евросоюз закроет границу с Беларусью из-за мигрантов на границе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа, если Евросоюз решит закрыть границу из-за ситуации с нелегальными мигрантами.
Об этом он заявил 11 ноября во время совещания с руководством Совета министров, передает БелТА.
«Слишком много нас стали пугать пятым пакетом [санкций]. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь?» — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что через Украину Европа не сможет получить газ — «там российская граница закрыта».
«Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем. Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — добавил самопровозглашенный президент.
Также Лукашенко посоветовал «думать, прежде чем говорить» руководству Польши, Литвы и «другим безголовым».
«Закроют — пусть закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если они введут нам дополнительные санкции, «непереваримые» и «неприемлемые» для нас, мы должны отвечать», — заверил он.
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