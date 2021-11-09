Минобороны Беларуси вызвало военного атташе Польши из-за войск на границе. Польский премьер заявил о возрождении Российской Империи

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Минобороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Польши полковника Ярослава Кембровски из-за скопления польских военных возле границы двух стран на фоне обострения миграционного кризиса.

Об этом сообщает госагентство БелТа.

Минобороны высказало атташе претензии из-за якобы неправомерных и безосновательных обвинений беларусской стороны в создании кризиса с мигрантами из Ближнего Востока, а также заявило, что расценивает наличие войск на границе как провокацию, призвав Польшу пригласить беларусских наблюдателей на польскую сторону.

По данным Минобороны на границе с Беларусью находится более 12 тысяч военных.

«До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей [...]. Министерство национальной обороны Польши в настоящее время не готово к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога. Тем не менее Министерство обороны Беларуси все еще ожидает инициативных предложений от польской стороны», — заявили в ведомстве.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Польшу в развязывании кризиса и закрытии погранпропусков для мигрантов. Он упрекнул Европу в якобы посягательстве на территорию Беларуси, но заявил, что не планирует воевать с Польшей. Отвечая на обвинения Лукашенко заявил, что мигранты сами формируют колонны для похода в Европу, а Беларусь лишь транзитная зона на их пути.

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил полную ответственность за поток мигрантов на режим Александра Лукашенко. Он считает, что у Лукашенко есть руководитель в Москве.

«Это последнее нападение Лукашенко, который имеет руководителя в Москве, показывает решимость сценария возрождение Российской Империи, которому мы должны противостоять изо всех сил», — заявил премьер.

Он отметил, что Польша будет защищать свои границы и Лукашенко обязан вернуть мигрантов домой.