Минобороны Беларуси вызвало военного атташе Польши из-за войск на границе. Польский премьер заявил о возрождении Российской Империи
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Минобороны Беларуси вызвало военного атташе при посольстве Польши полковника Ярослава Кембровски из-за скопления польских военных возле границы двух стран на фоне обострения миграционного кризиса.
Об этом сообщает госагентство БелТа.
Минобороны высказало атташе претензии из-за якобы неправомерных и безосновательных обвинений беларусской стороны в создании кризиса с мигрантами из Ближнего Востока, а также заявило, что расценивает наличие войск на границе как провокацию, призвав Польшу пригласить беларусских наблюдателей на польскую сторону.
По данным Минобороны на границе с Беларусью находится более 12 тысяч военных.
«До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей [...]. Министерство национальной обороны Польши в настоящее время не готово к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам или не желает диалога. Тем не менее Министерство обороны Беларуси все еще ожидает инициативных предложений от польской стороны», — заявили в ведомстве.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси обвинил Польшу в развязывании кризиса и закрытии погранпропусков для мигрантов. Он упрекнул Европу в якобы посягательстве на территорию Беларуси, но заявил, что не планирует воевать с Польшей. Отвечая на обвинения Лукашенко заявил, что мигранты сами формируют колонны для похода в Европу, а Беларусь лишь транзитная зона на их пути.
Реакция Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил полную ответственность за поток мигрантов на режим Александра Лукашенко. Он считает, что у Лукашенко есть руководитель в Москве.
«Это последнее нападение Лукашенко, который имеет руководителя в Москве, показывает решимость сценария возрождение Российской Империи, которому мы должны противостоять изо всех сил», — заявил премьер.
Он отметил, что Польша будет защищать свои границы и Лукашенко обязан вернуть мигрантов домой.
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов, на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск винит в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литве. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.