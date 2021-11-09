В Нацслужбе здоровья объяснили, почему может не создаваться сертификат о вакцинации и что делать людям
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- Екатерина Кадакова
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
В Национальной службе здоровья Украины объяснили, почему может не генерироваться COVID-сертификат о вакцинации.
Как отмечает НСЗУ на своей странице для пациентов в Facebook, COVID-документ чаще всего не генерируется из-за ошибок в работе с медицинскими картами.
В частности, когда медработники, вместо того чтобы обновить информацию в актуальной карте, регистрируют человека как нового пациента и создают дубликат, а во время вакцинации вносят запись о прививках в неактуальную или дублированную карту.
«Скажем, пациент до 14 лет был зарегистрирован в системе по свидетельству о рождении, затем получил паспорт, и врач внес о нем данные как о новом пациенте», — отметили в НСЗУ.
В Службе посоветовали пациентам, которые столкнулись с такой проблемой, проверить у семейного врача или оператора контакт-центра НСЗУ, куда внесли их данные.
После этого следует подать официальное обращение в произвольной форме в НСЗУ об объединении регистрационных данных, в котором следует указать номер паспорта и идентификационный код, добавив копии этих документов.
Ранее в НСЗУ рассказывали, что сертификат может не генерироваться из-за неправильно указанных личных данных, ошибки в названии или партии вакцины и прочего.
Ошибку в регистрационных данных может исправить любой врач, зарегистрированный в электронной системе здравоохранения.
В то же время полномочия исправить данные о вакцинации имеет только врач, который делал прививку.
- В Украине за последние сутки выявили 18 988 случаев коронавируса. Умерло рекордное количество больных — 833 человека.
- Сейчас в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.
- С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до тех пор, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна.
- Это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).