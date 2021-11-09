В Нацслужбе здоровья объяснили, почему может не создаваться сертификат о вакцинации и что делать людям

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В Национальной службе здоровья Украины объяснили, почему может не генерироваться COVID-сертификат о вакцинации.

Как отмечает НСЗУ на своей странице для пациентов в Facebook, COVID-документ чаще всего не генерируется из-за ошибок в работе с медицинскими картами.

В частности, когда медработники, вместо того чтобы обновить информацию в актуальной карте, регистрируют человека как нового пациента и создают дубликат, а во время вакцинации вносят запись о прививках в неактуальную или дублированную карту.

«Скажем, пациент до 14 лет был зарегистрирован в системе по свидетельству о рождении, затем получил паспорт, и врач внес о нем данные как о новом пациенте», — отметили в НСЗУ.

В Службе посоветовали пациентам, которые столкнулись с такой проблемой, проверить у семейного врача или оператора контакт-центра НСЗУ, куда внесли их данные.

После этого следует подать официальное обращение в произвольной форме в НСЗУ об объединении регистрационных данных, в котором следует указать номер паспорта и идентификационный код, добавив копии этих документов.

Ранее в НСЗУ рассказывали, что сертификат может не генерироваться из-за неправильно указанных личных данных, ошибки в названии или партии вакцины и прочего.

Ошибку в регистрационных данных может исправить любой врач, зарегистрированный в электронной системе здравоохранения.

В то же время полномочия исправить данные о вакцинации имеет только врач, который делал прививку.