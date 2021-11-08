Экс-нардепу Семену Семенченко продлили арест до конца 2021 года
- Автор:
- София Телишевская
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Нужненко Сергей \ УНИАН
Соломенский районный суд Киева 2 ноября продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко.
Об этом «Бабелю» сообщил адвокат бывшего нардепа Владислав Добош.
Таким образом фигурант дела о создании незаконного вооруженного формирования, совершении теракта, незаконном обращении с оружием и контрабанде товаров военного назначения останется под арестом по меньшей мере до 1 января 2022 года.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест, но после обжалования снова взяли под стражу.
- 29 сентября Офис генпрокурора завершил расследование и открыл материалы производства.