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Дмитрий Разумков опубликовал поименный список членов своего депутатского объединения

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Александр Кузьмин / «Бабель»

Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков 8 ноября опубликовал список депутатов, которые вошли в его новое межфракционное объединение «Розумна політика».

Всего там, кроме Разумкова, 24 депутата. От «Слуги народа»:

А также депутаты от «Батьківщини» Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко и внефракционная Людмила Буймистер.

Дмитро Разумков_Офіційно / Telegram

Обращение о создании объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе спикер должен официально объявить о его создании.