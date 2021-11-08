Дмитрий Разумков опубликовал поименный список членов своего депутатского объединения
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Александр Кузьмин / «Бабель»
Бывший глава парламента, а сейчас внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков 8 ноября опубликовал список депутатов, которые вошли в его новое межфракционное объединение «Розумна політика».
Всего там, кроме Разумкова, 24 депутата. От «Слуги народа»:
- Владимир Козак;
- Василий Мокан;
- Роман Соха;
- Нелли Яковлева;
- Оксана Дмитриева;
- Валерий Божик;
- Дмитрий Микиша;
- Артем Дмитрук;
- Ольга Солодуха;
- Олег Воронько;
- Александр Бакумов;
- Ольга Коваль;
- Дарья Володина;
- Михаил Новиков;
- Роман Бабий;
- Алина Загоруйко;
- Константин Касай;
- Дмитрий Гурин;
- Евгений Петруняк;
- Иван Юнаков;
- Михаил Крячко.
А также депутаты от «Батьківщини» Андрей Николаенко, Владимир Кабаненко и внефракционная Людмила Буймистер.
Обращение о создании объединения «Розумна політика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе спикер должен официально объявить о его создании.
- 5 ноября Разумков подтвердил создание своего объединения. После этого в руководстве «Слуги народа» предостерегли своих депутатов от объединения с Разумковым.
- 7 октября 2021 года Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. За это решение проголосовали 284 нардепа. 8 октября Руслана Стефанчука избрали новым главой парламента.
- Конфликт между «Слугой народа» и Разумковым начался после того, как он направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали уже после его принятия.