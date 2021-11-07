В Украине за сутки умерли 450 пациентов с COVID. Более 130 тысяч человек вакцинировались
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 6 ноября, медики выявили 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 1 119 детей и 195 медработников). От осложнений заболевания умерли 449 пациентов, а накануне — 734.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,9 миллиона случаев COVID-19. При этом 72 084 человека умерли от осложнений болезни, а 2,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 131 406 человек, одну дозу получили 85 340 граждан, а полностью иммунизированы — 46 066.
С начала вакцинальной кампании уже привит 11 354 681 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573.
В Минздраве отмечают, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.
- Сейчас в «красной» зоне находятся 16 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под усиление ограничений подпадает город Киев.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны привиться от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной жителям Украины после того, как страна достигнет 50-процентной вакцинации населения.