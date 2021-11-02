Минобороны: Возле границы Украины и на оккупированных территориях находится около 90 тысяч российских военных и части ВВС России

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По состоянию на начало ноября 2021 года возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

В частности, речь идет о войсках 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силах и средствах Черноморского флота РФ, а также отдельных соединениях и частях 4-й, 6-й армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, которые стоят возле границы.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Кроме того, отмечается, что во втором полугодии 2021 года Россия провела возле границы Украины серию широкомасштабных командно-штабных учений, в которые были вовлечены силы Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.

После окончания учений части и подразделения 41-й армии остались в районе города Ельня (Смоленская область), на расстоянии около 260 километров от украинской границы.

В Минобороны подчеркнули, что Россия периодически перебрасывает и стягивает войска, чтобы поддерживать напряжение в регионе и давить на соседние государства.