Минобороны: Возле границы Украины и на оккупированных территориях находится около 90 тысяч российских военных и части ВВС России
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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По состоянию на начало ноября 2021 года возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.
В частности, речь идет о войсках 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силах и средствах Черноморского флота РФ, а также отдельных соединениях и частях 4-й, 6-й армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ, которые стоят возле границы.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
Кроме того, отмечается, что во втором полугодии 2021 года Россия провела возле границы Украины серию широкомасштабных командно-штабных учений, в которые были вовлечены силы Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.
После окончания учений части и подразделения 41-й армии остались в районе города Ельня (Смоленская область), на расстоянии около 260 километров от украинской границы.
В Минобороны подчеркнули, что Россия периодически перебрасывает и стягивает войска, чтобы поддерживать напряжение в регионе и давить на соседние государства.
- В конце марта 2021 года Россия уже стягивала войска к восточным границам Украины и в оккупированный Крым численностью почти 110 тысяч военных, чем вызвала беспокойство украинской власти и западных партнеров. Москва называла это военными учениями.
- 23 апреля в Минобороны РФ заявили об окончании проверки и отводе войск, но техника и корабли преимущественно остались на местах.
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщение о российских войсках на границе «дезинформацией общества».
- В Кремле заявили, что информация о стягивании российских войск к границе с Украиной является «некачественным вбросом», который даже не стоит комментировать.