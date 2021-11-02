В Кремле прокомментировали сообщения о стягивании российских войск к украинской границе

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В Кремле решили не обращать внимания на сообщения американских журналистов о том, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной, «из-за их качества».

Об этом 2 ноября заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, цитирует информационное агентство Интерфакс.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в общем-то на них не стоит обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, что там речь идет о границе с Украиной — показывают границу с Беларусью, и так далее», — отметил Песков.

Напомним, что 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщение о российских войсках на границе «дезинформацией общества».