Нардепу от ОПзЖ Виктору Медведчуку изменили меру пресечения на личное обязательство

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Синица Александр / УНИАН

Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря. Нардепа судят по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Черном море.

В Офисе генпрокурора объяснили, что у Медведчука истек максимальный шестимесячный срок круглосуточного домашнего ареста в этом уголовном производстве. Так что продлить его невозможно.

Единственным вариантом было избрать нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого ряда обязанностей, среди которых:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронный браслет.

«Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения», — сказал Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.

Отметим, Медведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве — по факту государственной измены и содействия террористической деятельности по поставке угля из ОРДЛО.