Нардепу от ОПзЖ Виктору Медведчуку изменили меру пресечения на личное обязательство
- Автор:
- София Телишевская
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Синица Александр / УНИАН
Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство до 31 декабря. Нардепа судят по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Черном море.
В Офисе генпрокурора объяснили, что у Медведчука истек максимальный шестимесячный срок круглосуточного домашнего ареста в этом уголовном производстве. Так что продлить его невозможно.
Единственным вариантом было избрать нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого ряда обязанностей, среди которых:
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
- сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронный браслет.
«Я не вижу никаких оснований для избрания мне по этому делу вообще какой-либо меры пресечения», — сказал Медведчук журналистам по завершению заседания, назвав избрание меры пресечения незаконным и политически мотивированным.
Отметим, Медведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве — по факту государственной измены и содействия террористической деятельности по поставке угля из ОРДЛО.
- 8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций).
- 12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура просила посадить его в СИЗО с правом на залог в один миллиард гривен.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.