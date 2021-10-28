Катастрофа МН17: адвокаты родственников погибших пожаловались на слежку, подозревают Россию

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Twiter / CourtMH17

Адвокаты родственников погибших малазийского рейса Boeing MH17, который сбили над Донбассом в июле 2014 года, пожаловались на слежку. Антитеррористический орган Нидерландов подозревает, что к этому причастна Россия и предложил адвокатам защиту.

Об этом сообщает RTL Nieuws.

Речь о адвокатах из так называемой команды правовой помощи, которые много лет принимают участие в этом уголовном деле и имеют доступ к материалам. 22 сентября Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) пригласил 8 членов команды и выслушав их показания предложить включить в программу защиты.

Адвокаты отказались комментировать встречу и детали слежки СМИ, но по данным RTL Nieuws спецоргану они рассказывали о подозрительных лицах возле своих домов после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд по MH17 и заслуживали адвокатов с родственниками. Минимум двое адвокатов говорили о слежке до их домов, а один рассказал о двух подозрительных людях в очках, ходивших вокруг его дома.

Правоохранители пока считают, что угрозы жизни и здоровью адвокатам нет.

Как сообщает Netherlands News Live, после публикации RTL Nieuws партии «Демократы 66» и «Зеленые левые» призвали власти отреагировать на возможные угрозы со стороны России.