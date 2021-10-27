Россия требует убрать из ТКГ «слугу» Третьякову и добавить Медведчука
- Автор:
- София Телишевская
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Официальный сайт партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона потребовала убрать из украинской делегации нардепа от «Слуги народа» Галину Третьякову и заменить ее депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
Он отметил, что российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы.
«Теперь они уже диктуют нам, кого включать в нашу делегацию. Вернее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука. Желают иметь дело только с кумом Путина», — написал Гармаш.
Он также добавил, что Россия отказывается отдавать трех женщин Украине без посредничества Медведчука.
Напомним, что 17 октября Зеленский заявил, что Украина рассмотрела бы возможность обмена с Россией Медведчука на «заключенных Кремля», если бы он имел российское гражданство. Однако, по словам президента, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука нет.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию. Сейчас Медведчук находится под домашним арестом до 31 октября, а Козака еще не нашли.
- 8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций).
- Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.