В комнате встреч с Саакашвили установили перегородку до потолка. Экс-президент Грузии отказался от услуг реаниматологов
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Михеил Саакашвили в СИЗО, где он голодает уже 27-й день, отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.
Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, рассказал изданию «Грузия Online» адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
«С этой минуты [...] я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голоданием, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид и пока мне не будет предоставлена возможность пользоваться своими процессуальными правами», — написал Саакашвили.
Также адвокат отметил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.
«Сегодня, когда мы вошли в комнату встреч, мы обнаружили, что эта комната была отремонтирована. Барьер подняли до предела, чтобы с Саакашвили не было прямой коммуникации и все общение контролировалось», — подчеркнул он.
По словам украинского врача Максима Перебийниса, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, ему не разрешили лично осмотреть экс-президента Грузии, с которым они тоже общались через стекло, сообщают «Новости Грузия».
Мать Саакашвили — Гиула Аласания — заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.
«Нас разделяло окно, напрямую общаться мы не можем. Как я поняла, у адвокатов с ним такое же общение. Так нельзя, потому что общение с адвокатами должно быть конфиденциальным», — сказала она в комментарии Sova.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский заявил, что обеспокоен.
- 27 октября Саакашвили в СИЗО посетила уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам человека Людмила Денисова. По ее словам, в пенитенциарном учреждении дежурит реанимационная бригада, которая сможет провести переливание крови и массаж сердца. Однако если понадобится восстанавливать жизненно важные органы, то врачи сделать этого на месте не смогут и вряд ли успеют довезти Саакашвили в больницу.