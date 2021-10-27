В комнате встреч с Саакашвили установили перегородку до потолка. Экс-президент Грузии отказался от услуг реаниматологов

Новости

Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Михеил Саакашвили в СИЗО, где он голодает уже 27-й день, отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, рассказал изданию «Грузия Online» адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

«С этой минуты [...] я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голоданием, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид и пока мне не будет предоставлена возможность пользоваться своими процессуальными правами», — написал Саакашвили.

Также адвокат отметил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.

«Сегодня, когда мы вошли в комнату встреч, мы обнаружили, что эта комната была отремонтирована. Барьер подняли до предела, чтобы с Саакашвили не было прямой коммуникации и все общение контролировалось», — подчеркнул он.

По словам украинского врача Максима Перебийниса, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, ему не разрешили лично осмотреть экс-президента Грузии, с которым они тоже общались через стекло, сообщают «Новости Грузия».

Мать Саакашвили — Гиула Аласания — заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.

«Нас разделяло окно, напрямую общаться мы не можем. Как я поняла, у адвокатов с ним такое же общение. Так нельзя, потому что общение с адвокатами должно быть конфиденциальным», — сказала она в комментарии Sova.