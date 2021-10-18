Financial Times: В 2022 году продажи вакцин Pfizer и Moderna увеличатся вдвое
- Автор:
- София Телишевская
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В 2022 году объемы продаж вакцин против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna вырастут почти вдвое.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитический прогноз компании Airfinity.
Согласно этому прогнозу, в следующем году Pfizer и Moderna будут контролировать три четверти рынка вакцин против COVID-19 без учета рынка Китая. Так, доходы компании могут вырасти до $93,2 млрд. Из них $54,5 млрд прибыли получит компания Pfizer и $38,7 млрд — компания Moderna.
Также аналитики Airfinity предполагают, что вакцины производства AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik V и Novavax поделят между собой остальные рынки.
В целом специалисты прогнозируют, что с 2022 года поступят заказы общим объемом в 10 млрд бустерных доз вакцин, из них только 198 млн доз для менее богатых стран.
- Ранее в Pfizer заявили, что для защиты от новых штаммов понадобится третья доза. В отчете компании указано, что третья доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом.
- ВОЗ сначала призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины, однако впоследствии изменила свою позицию. Но рекомендовала колоть третью дозу исключительно уязвимым слоям населения.
- Израиль первым в мире предложил третью дозу Pfizer для ревакцинации людей старше 60 лет. В конце июля президент Израиля Ицхак Герцог и его жена получили третью дозу.