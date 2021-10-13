В Кремле меру пресечения Медведчуку назвали «сведением политических счетов», но ничем не могут ему помочь
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Избрание народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста почти на месяц является «сведением политических счетов».
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.
«Все, что происходит с Медведчуком, — это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень быстро укреплял свои политические позиции в стране», — сказал он.
По словам Пескова, Кремль «решительно» осуждает действия украинской власти, но вряд ли сможет помочь Медведчуку.
«Он гражданин Украины, гражданин своей страны», — пояснил представитель Путина.
- 8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку подготовили новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса (государственная измена и содействие деятельности террористических организаций).
- 12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура просила посадить его в СИЗО с правом на залог в один миллиард гривен.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.