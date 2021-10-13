В Кремле меру пресечения Медведчуку назвали «сведением политических счетов», но ничем не могут ему помочь

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Избрание народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста почти на месяц является «сведением политических счетов».

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Все, что происходит с Медведчуком, — это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень быстро укреплял свои политические позиции в стране», — сказал он.

По словам Пескова, Кремль «решительно» осуждает действия украинской власти, но вряд ли сможет помочь Медведчуку.

«Он гражданин Украины, гражданин своей страны», — пояснил представитель Путина.