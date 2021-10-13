Венедиктова: Администрация Порошенко играла ключевую роль в угольной схеме Медведчука
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что руководство Администрации президента Петра Порошенко могло играть ключевую роль в организации поставок угля из России через оккупированный Донбасс по схеме депутата ОПзЖ Виктора Медведчука.
Об этом она написала в своей колонке на «Украинской правде».
По ее словам, сейчас изучаются более 10 тысяч записей телефонных разговоров, среди которых переговоры подозреваемых, представителей России, членов «ЛНР» и «ДНР», а также украинских чиновников.
«Следствие и прокуроры имеют данные о том, что руководство Администрации президента не только обсуждало во время телефонных переговоров абсолютно конкретные факты реализации преступного плана, но и давало достаточно четкие поручения ряду официальных должностных лиц в украинских органах власти. Сопоставив эту информацию с фактическими обстоятельствами дела, становится очевидно, что украинская верхушка власти играла ключевую роль в этом театре военных действий», — пишет Венедиктова.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Отдельно журналисты Bihus.Info опубликовали 36 часов записей «пленок Медведчука».
- До этого они выпустили несколько частей с записями. В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», в третьей Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков, а в последнем выпуске Медведчук рассказывал россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования по поставкам газа со стороны Украины.
- 8 октября Офис генпрокурора подготовил Медведчуку новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса. В тот же день глава СБУ Баканов заявил, что Порошенко проверят на причастность к делу Медведчука.