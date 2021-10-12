Столичные чиновники присвоили на благоустройстве Андреевского спуска 2,2 миллиона гривен. Им сообщили о подозрении

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Illia Cherednychenko / Unsplash

Столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителям управления Подольской РГА и подрядчику, которые занимались благоустройством Андреевского спуска и ремонтом детского сада. Их подозревают в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, местные чиновники заключили с частным подрядчиком договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске на общую сумму более 12 миллионов гривен. Но работы были выполнены с нарушениями и не в полном объеме.

Так, по решению суда 5 октября правоохранители провели обыск в помещении подрядной организации и изъяли все документы о выполнении работ.

По результатам экспертизы, местный бюджет понес материальный ущерб на общую сумму более 1,4 миллиона гривен.

Также следствие установило, что многие работы по реконструкции садика на Подоле проводили по завышенным ценам. Работы выполнял тот же подрядчик, что и «ремонтировал» сквер. Общая стоимость невыполненных строительных работ или таких, которые не соответствуют проектной документации, составляет более 800 тысяч гривен.

Сообщение о подозрении уже вручили начальнику Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА, заместителю начальника этого же управления и директору подрядной организации.