В Киеве на взятке в $2 тысячи задержали чиновника КГГА. Он угрожал бизнесменам проверками, если не будут нести «дань»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
В Киеве во время получения $2 тысяч взятки задержали начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры и СБУ.
По данным следствия, чиновник требовал «дань» от владельцев малого и среднего бизнеса за то, что не будет создавать искусственные препятствия в их деятельности, а в случае отказа угрожал проверками.
Правоохранители задержали чиновника КГГА возле одного из столичных рынков при получении взятки от бизнесмена, которому он пообещал не реагировать на возможные нарушения строительных норм, допущенные при реконструкции нежилого помещения на улице Крутой спуск.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному про подозрение и об избрании судом меры пресечения.
Также правоохранители провели обыск в соответствующем департаменте КГГА, устанавливаются другие возможные участники схемы.
- С августа этого года правоохранители почти ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растратах на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и прочем.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводится для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».
- По данным ГБР, коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 млрд гривен.