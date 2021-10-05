Талибы в Афганистане возобновили выдачу паспортов

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Twitter / Islamic Defence Force of Afghanistan

В Афганистане талибы возобновили выдачу паспортов после нескольких месяцев задержки. Пока они будут старого образца.

Об этом пишет Reuters.

Процесс выдачи паспортов фактически остановился еще до захвата талибами власти в Афганистане. При этом «Талибан» не желал возобновлять работу паспортных столов, чтобы предотвратить побеги афганцев за границу.

Пока всем заявителям будут выдавать паспорта старого образца. По словам исполняющего обязанности начальника паспортного бюро Алама Гуль Хуккани, ежедневно будут выдавать 5—6 тысяч паспортов. Также он сообщил, что для этого наймут и женщин. Они будут обслуживать женщин и только они имеют право брать их биометрические данные.

«Ни один работник мужского пола не имеет права выполнять биометрическую [проверку] или другую паспортную работу в отношении женщины», — подчеркнул он.