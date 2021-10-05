У Байдена отреагировали на упоминание Зеленского в Pandora Papers
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в расследовании Pandora Papers об офшорных компаниях не вредит диалогу между Киевом и Вашингтоном, но для президента США обнародованные данные в целом повышают важность усиления финансовой прозрачности в мире.
Об этом на брифинге в Белом доме заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки, передает «Голос Америки».
«Президент Байден предан делу повышения прозрачности, как в американской, так,и в международной финансовых системах. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня», — сказала Псаки.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.
- 4 октября в НАПК заявили, что учтут информацию Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Баканова. В свою очередь НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании.