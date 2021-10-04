«Слуга» Буймистер отреагировала на возможное исключение из фракции и ждет встречи с Зеленским

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер, которую хотят исключить из фракции за то, что она голосовала против закона об олигархах, заявила, что сейчас ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она рассказала в комментарии «Бабелю» в понедельник, 4 октября.

«Сейчас жду, пока Владимир Александрович назначит встречу. В субботу об этом говорили, когда была «Большая фракция» в Трускавце. Я понимаю, что вызывает много вопросов моя позиция относительно закона о деолигархизации. Я предложила, чтобы в частном порядке я ему [Зеленскому] прокомментировала, каким образом, по закону, было бы правильнее достигать тех же целей, которые он перед партией ставит. Сейчас жду, чтобы президент и меня, и [главу фракции Давида] Арахамию пригласил, назначил дату встречи, чтобы об этом поговорить», — отметила Буймистер.

Она заявила, что Зеленский знал о ее позиции по поводу законопроекта об олигархах, однако он не знал, что ее из-за этого собираются исключить из фракции.

Перед этим, утром 4 октября бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в повестке дня «Слуги народа» — исключение Буймистер, он это назвал «черной меткой олигарху Ахметову». После этого глава партии Александр Корниенко подтвердил, что у них действительно на повестке дня есть только одна кандидатура на исключение — Буймистер. Однако та отметила, что заседание фракции в ближайшее время не планировалось, ведь депутаты только вернулись из «Большой фракции», где этот вопрос не поднимался, так же как и о назначении нового заседания фракции. Буймистер добавила, что решение об исключении должен принимать президент — «это же его партия».

Слухи о том, что она якобы отстаивает в Раде интересы олигарха Рината Ахметова, Буймистер назвала «очередной коммуникационной грязной технологией, которую выпускают против меня за мою позицию при голосовании». На вопрос, кто выпускает, Буймистер ответила: «Поскольку информация исходит в первую очередь на каналах [Сергея] Лещенко, который поддерживает пресс-службу фракции, в этом нет никаких сомнений».

«Первые обвинения в мой адрес возникли со стороны [главы Нацкомиссии по тарифам] Валерия Тарасюка, с которым у меня было много споров относительно решений комиссии, которые сейчас выливаются в масштабный энергетический кризис, что каждый раз грозит нам непрохождением отопительного сезона. Я знаю, что он сначала заказывал эти сюжеты и пускал эту информацию в публичную плоскость, и сам он этого не скрывал», — добавила Буймистер.