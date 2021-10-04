В Раде зарегистрировали постановление о введении санкций против Коломойского
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Исаев Сергей / УНИАН
Депутатское объединение «Справедливость» зарегистрировало в Верховной Раде постановление о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщила глава объединения Александра Устинова.
Она отметила, что именно Рада должна проголосовать за санкции против Коломойского и тогда обратиться к СНБО, чтобы не получилось «избирательности» санкций.
«Это замечательный способ для нашего монобольшинства показать истинное намерение бороться с олигархами, а для оппозиции — не говорить о том, что парламент «ломали через колено», а самим как парламенту начать борьбу с олигархами. Не заниматься политическим пиаром и защитой тех, кто спонсирует политиков, а проголосовать за санкции против Коломойского», — отметила Устинова.
Нардеп назвала подобный шаг «тестом» на готовность к «настоящим» действиям против олигархов.
«Это замечательный тест для каждой политической силы и их готовности не к популизму, а к настоящим шагам против олигархов. Посмотрим, чьи подписи там будут и кто этот тест пройдет», — написала Устинова.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков тогда пообещал внести поправки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять, кто является олигархом.
- 10 сентября Разумков отправил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. После этого между главой ВР и «слугой народа» начался конфликт, поскольку политсила просила, чтобы закон передали комиссии после его принятия.
- 23 сентября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Так, поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время, нардепы поддержали поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов должен вести Совет нацбезопасности и обороны. Теперь депутаты пытаются решить, как устранить эту коллизию.
- 4 октября на Согласительном совете спикер парламента отметил, что он ждет, пока комитет исправит закон — без взаимоисключающих правок, а потом подпишет его и передаст на подпись президенту.