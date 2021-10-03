О Разумкове, олигархах, встрече с Путиным и втором сроке: что рассказал Зеленский на пресс-конференции после собрания «слуг» в Трускавце

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Президент Владимир Зеленский после двухдневного собрания партии «Слуга народа» в Трускавце провел пресс-конференцию. Журналисты спрашивали его об отставке главы парламента Дмитрия Разумкова, законе об олигархах, скандалах в окружении президента, а также о возможном походе на второй срок. Вот основные тезисы из ответов Зеленского.

О Разумкове

Зеленский отметил, что партия имеет к Разумкову много вопросов. По его словам, Дмитрия Разумкова выдвинула на должность главы парламента и назначила туда фракция «Слуга народа». И поэтому он должен поддерживать позицию партии, но пошел другим путем. Зеленский заявил, что теперь Разумков не является членом команды, а сама партия к нему «имеет миллион вопросов».

Он рассказал, что имел достаточно открытые отношения с Разумковым, но потом тот начал общаться с президентом «через экраны телевидения».

«Я понимаю, что это заявление о самостоятельных политических шагах. Я в этом вопросе человек однозначный: «Хочешь — иди», — сказал Зеленский.

Что касается кандидатуры вице-спикера Руслана Стефанчука на должность главы парламента, то Зеленский отметил, что этот вопрос будет решаться на заседании фракции. О возможном назначении главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко Зеленский ничего не знает.

Об олигархах

Зеленский заявил, что тоже будет публично сообщать о своих встречах с олигархами и нести за это политическую ответственность, хотя новый закон об олигархах не предусматривает для президента и депутатов никакой ответственности.

«У меня наибольшая ответственность за такие встречи, поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня ответственность политическая, она ударит и по президенту, и по Офису президента, по рейтингам власти и по рейтингу партии. Политическая ответственность — это самая сильная ответственность, которая у меня есть», — отметил президент.

Зеленский считает, что все встречи с крупным бизнесом должны проходить только в Офисе президента в Киеве и обязательно они должны быть конструктивны. Он рассказал, что с крупным бизнесом нужно встречаться и общаться во время важных ситуаций, например, как это было с пандемией коронавируса.

О «нормандском» формате и встрече с Путиным

Зеленский считает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть эффективной и принести неожиданный результат. Украинская сторона к этой встрече готова.

«Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной, мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что готов к встрече с Путиным в любом формате, включая «нормандский», потому что такая встреча поможет в решении вопроса о трагедии на Донбассе и вопросе Крыма.

О «вагнеровцах»

Зеленский сообщил, что не осведомлен о всех деталях этой спецоперации и не участвовал ни в каких «российских операциях». Он также посоветовал допросить своего предшественника Петра Порошенко, который уверял, что участвовал в подготовке этой операции.

Президент рассказал, что общался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после того, как «вагнеровцы» заехали на территорию этой страны.

«Мое обсуждение с Лукашенко по телефону было после того, как эти люди заехали автобусом на территорию Беларуси. Такая серьезная операция. Когда они заехали, я ему сказал: «Там у вас боевики». Он мне сказал: «Мы изучим этот вопрос, вы же знаете, как дружат наши страны. Мы сделаем все возможное». И после этого все», — отметил Зеленский.

О покушении на Сергея Шефира

Зеленский отметил, что владеет определенной информацией, но не может ее раскрывать. Он уверен, что исполнителей покушения на своего помощника Сергея Шефира точно найдут.

Зеленский подтвердил, что Шефир встречался с крупными бизнесменами, в том числе и с Ринатом Ахметовым.

«Господин Шефир встречался с господином Ахметовым. У нас было несколько сложных моментов, много энерговопросов, много угольных проблем. Он действительно встречался. С другими олигархами, не знаю, встречался ли. Вызывали ли их, я, кажется, не имею права об этом говорить», — сказал Зеленский.

По его словам, «много людей с очень известными именами», с которыми встречался Шефир, были вызваны в правоохранительные органы.

О втором сроке

Зеленский заявил, что пока не решил, пойдет ли на второй срок. Но до конца первого поработает точно.

«О том, что я уйду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30—35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что и статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам из-за тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что если успеет все сделать даже раньше, чем завершится первая каденция, то все равно доработает до ее конца.

О Саакашвили

Зеленский заверил, что Украина будет заниматься вопросом задержания в Грузии Михеила Саакашвили и добиваться его возвращения.

«Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это касается, и все институты, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься», — отметил он.

Зеленский рассказал, что сам он ничего не знал о запланированном возвращении Саакашвили в Грузию, и для него это было сюрпризом.

О скандалах в окружении

Зеленского также спросили о ряде скандалов вокруг его окружения в Офисе президента, а также в партии «Слуга народа». В частности, это касалось заместителя главы ОП Олега Татарова и нардепов Александра Трухина и Николая Тищенко.

Что касается Татарова, то Зеленский посоветовал по этому вопросу обращаться к главе Офиса президента. Сам же Татаров был подозреваемым по делу о коррупции.

Что касается нарушения карантина нардепом Николаем Тищенко, то Зеленский сообщил, что партия обсуждала этот вопрос и решила не исключать его, а сам нардеп оплатил штраф.

В вопросе ДТП с участием нардепа Трухина, то Зеленский подчеркнул, что не располагает информацией от правоохранителей и не интересовался ее деталями, потому что в аварии никто не погиб.

«Там никто не погиб, слава богу, все живы. Если бы там что-то такое произошло, не дай бог, поверьте, человека бы не было уже. А так пусть дойдет до конца. Я не могу знать все, хотя хочу», — заявил он.