«Слуга народа» собрала необходимое количество подписей для рассмотрения отставки Разумкова
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- Костя Андрейковец
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Соколовская Инна / УНИАН
В «Слуге народа» собрали более 150 подписей, необходимых для регистрации в Верховной Раде постановления об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук.
«По состоянию на 17:30 коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины», — напиала она в Telegram.
Подписи начали собирать в рамках заседания фракции в Трускавце. Самого спикера парламента в Трускавец не пригласили. На 4 октября он пригласил «слуг» на разговор, чтобы обсудить претензии.
- Конфликт между «Слугой народа» и председателем ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности останется в политике.
- Глава фракции «слуг» Арахамия назвал причиной обращения об отставке Разумкова «холодную регламентную войну».