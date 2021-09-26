«Талибан» обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана и пригрозил «противодействием»

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Движение «Талибан» обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар в эфире телеканала Al-Jazeera.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — сказал он.

Вероятно, заявление Барадара является реакцией на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, во время которого тот акцентировал на дестабилизации ситуации в регионе после прихода к власти талибов.

«Афганистан снова стоит на пути к превращению в площадку формирования международного терроризма», — отметил Рахмон.