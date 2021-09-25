В Афганистане талибы публично подвесили труп на подъемном кране — так они предупреждают преступников
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images
В Афганистане боевики движения «Талибан» на городской площади подвесили труп на подъемном кране. Инцидент произошел в субботу, 25 сентября, в городе Герат.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.
По словам мужчины, который руководит аптекой на краю площади, сначала чиновники «Талибана» привезли четыре тела на центральную площадь, а затем перевезли трех из них в другие части города для всеобщего обозрения. Боевики рассказали, что этих четырех поймали в этот же день за участие в похищении отца и сына, их убили полицейские в перестрелке.
«Цель этой акции — предупредить всех преступников, чтобы никто больше не решился на такое преступление», — заявил AP в интервью на площади командир талибов, который не представился.
Отметим, что перед этим талибы заявили, что готовятся возобновить публичные казни и ампутации конечностей, которые когда-то проводили на спортивном стадионе Кабула.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, поскольку «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Кроме того, боевики запретили девушкам ходить в среднюю школу, а женщинам-учителям — работать.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.