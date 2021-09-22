США и Великобритания осудили покушение на Шефира и выразили надежду на скорейшее расследование
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Ірина Венедіктова
США и Великобритания осудили покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.
Об этом написали посольство США в Украине и британский посол Мелинда Симмонс в Twitter.
«Мы присоединяемся я к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на скорейшее расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявили в посольстве США.
Там также пожелали скорейшего выздоровления раненому водителю и подчеркнули, что никакое насилие не может быть оправдано.
Симмонс тоже выразила надежду, что инцидент будет расследован как можно быстрее.
- Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло утром 22 сентября. В Киевской области в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а вот водителя госпитализировали в «Феофанию» с тремя огнестрельными ранениями.
- Обстрел квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Зеленский назвал это «приветом» ему, однако от кого — пока неизвестно, ответ пообещал «сильный».
- Глава Национальной полиции Игорь Клименко назвал три версии причины покушения на Шефира. В частности рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств. В Кремле уже заявили, что Россия не причастна к покушению.