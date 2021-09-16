ГБР разоблачило чиновников КГГА на хищении бюджетных средств при реконструкции парка в Киеве
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- Алексей Ярмоленко
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Скакодуб Андрей / УНИАН
Государственное бюро расследований разоблачило чиновников коммунального предприятия «Киевский центр развития городской среды» КГГА на хищении бюджетных средств при реконструкции парка «Киото».
Об этом пишет пресс-служба ГБР.
«В 2017 году должностные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка «Киото» в Деснянском районе города Киева. Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн гривен. Победителем стало общество с предложением в 49,4 млн гривен. Однако, работники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены», — говорится в сообщении.
Компания получила из городского бюджета 34,1 млн гривен, тогда как заключение экспертизы подтверждает стоимость выполненных работ только на 19,2 млн гривен.
«По предварительным подсчетам, действия должностных лиц КП «Киевский центр развития городской среды» нанесли ущерб интересам общественности на сумму около 15 млн гривен. Полная сумма ущерба еще устанавливается», — отметили в ГБР.
Сейчас следователи проводят обыски в офисе коммунального предприятия. После проведения всех экспертиз чиновникам объявят подозрения.
- Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и тому подобное.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».