Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор» и «Киевавтодормост»

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Государственная фискальная служба

Правоохранители пришли с обысками на киевские коммунальные предприятия «Киевавтодор» и «Киевавтодормост».

Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

Также правоохранители проводят обыски в десяти районных дорожно-эксплуатационных управлениях города Киева.

«Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок, и сведения о расходах предприятий. Следователи считают, что коммунальные предприятия завышали стоимость топлива и других смесей, приобрели и установили антипарковочные столбики, которые не подходят по техническим характеристикам, списали топливо на транспорт, который не использовался, использовали коммунальный транспорт в личных целях, а также трудоустраивали людей незаконно и выплачивали зарплаты тем, кто фактически не работал.