Правоохранители пришли с обысками в «Киевавтодор» и «Киевавтодормост»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Государственная фискальная служба
Правоохранители пришли с обысками на киевские коммунальные предприятия «Киевавтодор» и «Киевавтодормост».
Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Facebook.
Также правоохранители проводят обыски в десяти районных дорожно-эксплуатационных управлениях города Киева.
«Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок, и сведения о расходах предприятий. Следователи считают, что коммунальные предприятия завышали стоимость топлива и других смесей, приобрели и установили антипарковочные столбики, которые не подходят по техническим характеристикам, списали топливо на транспорт, который не использовался, использовали коммунальный транспорт в личных целях, а также трудоустраивали людей незаконно и выплачивали зарплаты тем, кто фактически не работал.
- Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 должностным лицам. Убытки составили почти 70 млн гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупке школьной мебели для школ Печерского района, хищении 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупке программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и тому подобное.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которое проводят для того, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».