Франция обвинила талибов во лжи и отказалась сотрудничать с их «правительством»

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Ecole polytechnique / Flickr

Франция обвинила боевиков движения «Талибан» во лжи и заявила, что не будет иметь никаких отношений с новым правительством Афганистана.

Об этом заявил в эфире France 5 TV французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

«Талибан врет, и Франция не будет иметь никаких отношений с тем недавно сформированным правительством. Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, и [говорили] об инклюзивном правительстве, но они врут. Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим шагов со стороны «Талибана», — заявил поздно вечером 11 сентября министр перед тем, как отправиться на переговоры в Катар, чтобы обсудить будущую эвакуацию из Афганистана.

Отметим, что Париж эвакуировал около трех тысяч человек и провел технические переговоры с талибами, чтобы люди могли уехать. В Афганистане еще остаются несколько французов и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.