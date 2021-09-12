Франция обвинила талибов во лжи и отказалась сотрудничать с их «правительством»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Ecole polytechnique / Flickr
Франция обвинила боевиков движения «Талибан» во лжи и заявила, что не будет иметь никаких отношений с новым правительством Афганистана.
Об этом заявил в эфире France 5 TV французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.
«Талибан врет, и Франция не будет иметь никаких отношений с тем недавно сформированным правительством. Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, и [говорили] об инклюзивном правительстве, но они врут. Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим шагов со стороны «Талибана», — заявил поздно вечером 11 сентября министр перед тем, как отправиться на переговоры в Катар, чтобы обсудить будущую эвакуацию из Афганистана.
Отметим, что Париж эвакуировал около трех тысяч человек и провел технические переговоры с талибами, чтобы люди могли уехать. В Афганистане еще остаются несколько французов и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. До этого правительство боевиков обязало афганских студенток носить никабы (головной убор с узкой прорезью для глаз) и учиться отдельно от мужчин.
- 9 сентября аэропорт Кабула вновь начал принимать рейсы после того, как 30 августа его покинули силы США. Талибы разрешили продолжить эвакуацию афганцев и иностранцев. Первым рейсом в Катар вывезли 113 человек, среди которых было два гражданина Украины.