В КГГА продолжаются обыски — из-за участка возле станции «Сырец» и хищения 6 млн грн на закупки лекарств для онкобольных

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Киевскую городскую государственной администрацию в очередной раз пришли с обысками. Они касаются дела об обустройстве сквера вместо жилого дома возле станции «Сырец» и за хищения 6 млн грн на закупках лекарств для онкобольных.

О сквере сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, а о закупке лекарств — Киевская городская прокуратура.

Обыски проходят в пятницу, 10 сентября. Что касается сквера, то Загуменный пояснил, что участок, о котором идет речь, еще в 2009 году передали Совету нацбезопасности и обороны в постоянное пользование для строительства многоквартирных жилых домов с подземными паркингами на улице Щусева. Однако в 2019 году после обследования участка выявили, что его не используют по назначению, поэтому мэрия забрала у СНБО право им пользоваться.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что сейчас этот участок привели в порядок, вывезли мусор и обустроили. Дальнейшие планы — сделать там сквер.

Что касается закупки лекарств, то обыски проходят в Департаменте здравоохранения КГГА. Следствие установило, что в 2020 году департамент заключил договор на поставку лекарств для лечения онкологических больных, однако приобрели их за искусственно завышенными ценами. Убытки местному бюджету — более 6 миллионов гривен.

Обыски проходят, как в КМДА, так и у фирмы-поставщика лекарств. В аппарате КГГА их проводит Нацполиция, кто в Департаменте — не уточняется.

Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убытки — около 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупку школьной мебели для школ Печерского района, разворовывании 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и так далее.