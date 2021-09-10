Фронт сопротивления: Талибы в Панджшере начали этническую чистку и изгнали людей
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- Костя Андрейковец
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Боевики движения «Талибан», которое захватило всю территорию Афганистана, после трудного вторжения в провинцию Панджшер изгнали тысячи людей и начали этническую чистку.
Об этом сообщил представитель «Фронта национального сопротивления» (ФНС), бойцы которого вели ожесточенные бои с талибами за провинцию.
«Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они проводят этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы настоятельно призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления», — написал Али Назари в Twitter, опубликовав видео с колонной людей.
Как передает Интерфакс, ранее о массовых расстрелах в Панджшере сообщал журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик. По его словам, талибы не щадят даже детей.
Тем временем ФНС в своем Twitter опубликовал обращение главы военного комитета сопротивления Салеха Регистани, который заявил, что продолжит борьбу с талибами.
- Войска НФС в Панджшере заявили о готовности воевать с талибами 22 августа. Талибы в ответ дали Масуду 4 часа, чтобы тот сдался. 23 августа боевики «Талибана» атаковали Панджшер, но были отброшены. Последующие переговоры между сторонами не привели к успеху.
- 1 сентября талибы объявили, что взяли Панджшер в окружение, а после якобы захватили десятки постов. В НФС это опровергли.
- 5 сентября силы «Национального фронта сопротивления» заявили о разгроме боевиков «Талибан», но уже 6 сентября талибы сообщили о взятии провинции под контроль и бегстве лидера фронта сопротивления.