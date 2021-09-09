В КГГА снова обыски. На этот раз из-за незаконной передачи земли в центре Киева

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Пресс-служба прокуратуры Киева

В Киевской городской государственной администрации, в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов проводят обыски из-за незаконной передачи земли в центре Киева. Обыски проходят в четверг, 9 сентября.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следователи установили, что чиновники КГГА с нарушением земельных законов и программ культурного развития столицы передали в пользование коммунальный земельный участок, расположенный в центре Киева — рядом с Европейской площадью. Передали землю без конкурса и по заниженной стоимости, чем нанесли государству ущерб.

Во время обысков изымают документы и вещественные доказательства. Следствием занимается Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убытки — около 70 миллионов гривен. Речь идет о хищении более 4,5 миллиона гривен на строительстве Подольско-Воскресенского моста и 3,6 миллиона гривен на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 миллионов гривен на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч гривен на закупку школьной мебели для школ Печерского района, разворовывании 1,3 миллиона гривен на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 миллионов гривен на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и так далее.