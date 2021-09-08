Защита подала апелляцию на арест заместителя главы Меджлиса Джеляла

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Facebook / Рефат Чубаров

Адвокат крымскотатарского активиста Наримана Джеляла Николай Полозов обжаловал постановление подконтрольного России «суда» в оккупированном Симферополе об избрании меры пресечения первому заместителю главы Меджлиса.

Об этом сторона защиты сообщила в социальных медиа.

По словам Полозова, апелляционную жалобу направили в так называемый Верховный суд Крыма через Киевский районный «суд» Симферополя.

Напомним, 3 и 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. Позже ему выдвинули подозрение в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ), ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.