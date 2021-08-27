Посол: В Афганистане остаются еще около 230 украинцев и их родственников
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк сообщил, что в Афганистане остаются более 230 украинцев и их родственников.
Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».
«Согласно нашим последним данным, на территории Афганистана остается чуть более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками», — сказал Серватюк.
Однако, по его словам, этнических украинцев среди них только двое — это две женщины, которые вышли замуж в Афганистане и проживали там на постоянной основе.
«Остальные — этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории», — пояснил посол.
Он рассказал, что из Афганистана уже эвакуировали более 250 граждан Украины, членов их семей и иностранных граждан. Было проведено три эвакуационных рейса, а 20 граждан Украины выехали из Афганистана на самолетах других стран.
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