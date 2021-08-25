МИД: В Афганистане остаются еще около 90 украинцев, дипломаты работают над их эвакуацией

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На территории Афганистана остаются примерно 90 граждан Украины, над эвакуацией которых работают дипломаты.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет Укринформ.

«На территории Афганистана по-прежнему находятся около 90 граждан Украины», — сообщил он.

По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Таджикистане вместе с другими ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинцев из Афганистана, «в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров».

Представитель ведомства заверил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает эвакуацию иностранцев «по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности».