«Наш самолет захватили другие люди». В МИД Украины рассказали, как происходит эвакуация украинцев из Афганистана

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Ashim D’Silva / Unsplash

Во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал «Громадському радіо».

«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал он.

По словам Енина, следующие три попытки по эвакуации украинцев тоже не были удачными, потому что им не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Также заместитель главы МИД отметил, что в течение последней недели вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».