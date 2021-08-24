«Наш самолет захватили другие люди». В МИД Украины рассказали, как происходит эвакуация украинцев из Афганистана
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ashim D’Silva / Unsplash
Во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал «Громадському радіо».
«В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — рассказал он.
По словам Енина, следующие три попытки по эвакуации украинцев тоже не были удачными, потому что им не удавалось попасть на территорию аэропорта.
Также заместитель главы МИД отметил, что в течение последней недели вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человека, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.
- 23 августа из Кабула вылетел еще один украинский самолет с более сотней человек на борту. Всего на борту было 98 пассажиров, среди которых 27 украинцев.
- По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.