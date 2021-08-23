В Борисполе приземлился самолет с украинцами, которых эвакуировали из Афганистана

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Телеканал «Україна 24»

Вечером в понедельник, 23 августа, в международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с украинцами, которых ранее в этот день эвакуировали из Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Всего на борту 98 пассажиров, среди которых 27 украинцев.