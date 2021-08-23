В Харькове открыли мемориальную доску в честь Кернеса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Чапала Анна / УНИАН
В Харькове открыли мемориальную доску в честь бывшего мэра города Геннадия Кернеса.
Об этом пишет Depo.Харьков.
Церемония открытия мемориальной доски состоялась 23 августа и была приурочена ко Дню Харькова. В ней приняли участие около 300 граждан, а также руководство Харьковского городского совета, Харьковского областного совета и Харьковской ОГА.
Мемориальная табличка установлена у главного входа в здание Харьковского городского совета. На табличке изображены знаковые для Харькова места — станция метро «Победа», сквер «Стрелка», памятник богине Нике на площади Конституции и тому подобное. После открытия доски жители города возложили к ней цветы.
- 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Туда его доставили в сентябре с коронавирусом и двусторонним воспалением легких. 11 декабря горсовет Харькова сообщил, что у Кернеса отказали обе почки.
- 14 июля Харьковский городской совет присвоил умершему бывшему мэру Геннадию Кернесу звание «Почетный гражданин Харькова».
- 2 января секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра из-за смерти Кернеса. Он отметил, что сделал все «по закону». Но Рада не могла назначить выборы, так как не получила соответствующих документов. В начале марта Терехов направил необходимые документы в парламент и Рада назначила новые выборы на 31 октября.