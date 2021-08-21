В «Талибане» обещают наказать боевиков, терроризирующих гражданских жителей, и готовят новую модель управления Афганистаном

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Боевики движения «Талибан» будут нести ответственность за пытки и преступления в отношении жителей Афганистана.

Об этом со ссылкой на представителя талибов пишет Reuters.

«Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданского населения. Если талибы (члены) совершают преступления, они будут расследованы. Мы можем понять панику, стресс и беспокойство. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так», — заверил он.

По словам представителя «Талибана», движение планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель.

Также он уточнил, что новая модель не будет демократией по определению Запада, но «она защитит права каждого».

В то же время представитель движения возложил ответственность за хаос в аэропорту Кабула, где тысячи людей пытаются вылететь из страны, на Запад: «У Запада мог быть лучший план эвакуации».

Между тем западные СМИ сообщили, что в Кабул прибыл лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар — якобы на переговоры о создании «инклюзивного правительства».

«Он находится в Кабуле, чтобы встретиться с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства», — сказал высокопоставленный представитель движения «Талибан», цитирует Agence France-Presse.