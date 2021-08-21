В «Талибане» обещают наказать боевиков, терроризирующих гражданских жителей, и готовят новую модель управления Афганистаном
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Боевики движения «Талибан» будут нести ответственность за пытки и преступления в отношении жителей Афганистана.
Об этом со ссылкой на представителя талибов пишет Reuters.
«Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданского населения. Если талибы (члены) совершают преступления, они будут расследованы. Мы можем понять панику, стресс и беспокойство. Люди думают, что мы не будем нести ответственность, но это не так», — заверил он.
По словам представителя «Талибана», движение планирует подготовить новую модель управления Афганистаном в течение следующих нескольких недель.
Также он уточнил, что новая модель не будет демократией по определению Запада, но «она защитит права каждого».
В то же время представитель движения возложил ответственность за хаос в аэропорту Кабула, где тысячи людей пытаются вылететь из страны, на Запад: «У Запада мог быть лучший план эвакуации».
Между тем западные СМИ сообщили, что в Кабул прибыл лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар — якобы на переговоры о создании «инклюзивного правительства».
«Он находится в Кабуле, чтобы встретиться с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства», — сказал высокопоставленный представитель движения «Талибан», цитирует Agence France-Presse.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- 19 августа, в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи радикальное движение «Талибан» официально заявило о создании «Исламского Эмирата Афганистан».
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Талибы уже несколько раз открывали огонь по мирным демонстрациям в поддержку национального афганского флага в разных провинциях. В результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека, еще 10 пострадали. Кроме того, талибы уже убили по меньшей мере двух женщин.