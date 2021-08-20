Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардеп объявил бессрочную голодовку

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Кравс Евгений / УНИАН

Бывший нардеп и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, подозреваемый в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, объявил, что начинает бессрочную голодовку.

Об этом он заявил во время судебного апелляционного заседания 20 августа.

«Сломить украинского добровольца никому не удастся! Мы выстояли против врага в 2014, выстоим и сейчас! Правда и победа за нами!» — подчеркнул экс-нардеп.

Как отмечается на его странице в Facebook, к такому шагу Семенченко подтолкнул перенос рассмотрения дела.

«Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Причина переноса — Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу», — говорится в сообщении.