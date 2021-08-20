Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардеп объявил бессрочную голодовку
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- Екатерина Кадакова
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Кравс Евгений / УНИАН
Бывший нардеп и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, подозреваемый в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, объявил, что начинает бессрочную голодовку.
Об этом он заявил во время судебного апелляционного заседания 20 августа.
«Сломить украинского добровольца никому не удастся! Мы выстояли против врага в 2014, выстоим и сейчас! Правда и победа за нами!» — подчеркнул экс-нардеп.
Как отмечается на его странице в Facebook, к такому шагу Семенченко подтолкнул перенос рассмотрения дела.
«Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко на 3 сентября. Причина переноса — Соломенский суд не успел за месяц передать документы по делу», — говорится в сообщении.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест. После объявления решения суда в СБУ заверили, что оспорят изменение меры пресечения экс-нардепу. 26 июля Семенченко снова взяли под стражу.